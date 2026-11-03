Россияне атаковали Украину несколькими волнами: Игнат рассказал об основных целях врага

Противник может изменять маршруты запуска средств поражения в зависимости от возможностей украинской ПВО, наличия ракет-перехватчиков и погодных условий.

Во время ночной атаки российские войска применили значительное количество ракет и ударных беспилотников, основными целями которых стали объекты критической инфраструктуры Украины, в частности энергетические. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне нанесли несколько волн ударов, используя различные типы ракет и дронов.

"Было много ракет, очень много крылатых ракет, были баллистические… Соответственно, были атакованы объекты критической инфраструктуры. Произошло несколько волн атак", – отметил военный.

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В частности, противник применил крылатые и баллистические ракеты Х-101, "Искандер-К", "Искандер-М" и "Циркон". Кроме того, российские войска запустили 289 ударных беспилотников, 120 из которых были реактивными.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 49 из 59 крылатых ракет, а также три баллистические ракеты. Игнат отметил, что Силы обороны продемонстрировали неплохой результат в отражении воздушного нападения.

В то же время общая тактика применения Россией средств воздушного поражения остается неизменной. Однако противник может менять маршруты в зависимости от возможностей украинской ПВО, наличия у Сил обороны ракет-перехватчиков, погодных условий и других факторов.

"Видно, что противник каждый раз может несколько изменять маршрут, но в целом они типичны: с севера через Черниговскую область наносят удары, затем следуют крылатые ракеты, скажем, из Вологодской области с самолетов, пролетают через восточные регионы и направляются к тем объектам, которые сегодня подверглись атаке", – пояснил Игнат.

Атака РФ на Украину

Как писал УНИАН, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, противокорабельными ракетами "Циркон" и ударными дронами. Всего противник запустил 59 крылатых (авиационных) ракет воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ; 289 ударных БПЛА типа Shahed (120 из них – реактивные), "Гербер" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, временно оккупированный Донецк, Гвардейское, Чауда (Крым).

Основные направления ударов – Киевская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская области. Попадания зафиксированы в 23 точках, также зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов в 14 точках.

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