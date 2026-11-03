Составлен рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности

Лидерами самого дешевого сегмента стали устройства Motorola.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьский рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. В списке представлены модели пяти ценовых категорий – от бюджетных устройств до флагманов. Лидерами бюджетного сегмента стали гаджеты бренда Motorola.

При составлении рейтинга AnTuTu сравнивает среднюю производительность устройств по результатам тестирования с их розничной стоимостью. Чем выше итоговый показатель, тем больше вычислительной мощности покупатель получает за свои деньги.

В самой дешевой ценовой категории (до 225 долларов) первое место занял Motorola Moto G100 с процессором Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и батареей 7000 мАч. За ним расположились Motorola Moto G100s с чипом Snapdragon 6s Gen 4 и iQOO Z11S на базе Dimensity 7500-Turbo.

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Среди смартфонов ценой от 225 до 380 долларов лидером стал Honor WIN RT с чипом Snapdragon 8 Elite. Он опередил Lenovo Legion Y70 (Snapdragon 8 Elite) и Redmi Turbo 5 Max (Dimensity 9500s), которые заняли второе и третье места соответственно.

Среди смартфонов стоимостью от 380 до 520 долларов лучшим признали Redmi K100, который одновременно стал самым выгодным Android-смартфоном всего октябрьского рейтинга. Устройство работает на базе Snapdragon 8 Elite, имеет 12 ГБ ОЗУ и аккумулятор 10 000 мАч. На втором месте расположился Honor WIN RT2 с новейшим Snapdragon 8 Elite Gen 5, третью позицию занял Redmi K90 Max на базе Dimensity 9500.

В диапазоне от 520 до 670 долларов тройка лидеров состоит из iQOO Neo 12, Honor Magic 9 и Honor WIN – все три оснащены топовым Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В самой дорогой категории, куда входят модели стоимостью от 670 долларов лидером оказался Honor WIN 2. Он оснащен топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, 12 ГБ ОЗУ, а также батареей 10 100 мАч. Вторую строчку занял OnePlus 16 с тем же процессором, третье место досталось iQOO 15 Ultra с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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