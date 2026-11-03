Эту гигантскую птицу 150 лет считал вымершей: анализ ДНК раскрыл неожиданную правду

Генетический анализ показал, что останки принадлежали не отдельному вымершему виду.

Ученые пересмотрели представления о доисторических гигантских журавлях, кости которых находили в европейских пещерах. Анализ древней ДНК показал, что птицы, считавшиеся отдельным вымершим видом, на самом деле были крупными представителями серого журавля, который обитает в Европе и сегодня.

Результаты исследования поставили под сомнение научную классификацию, существовавшую более 150 лет, и заставили ученых задуматься, не были ли некоторые другие доисторические птицы ошибочно признаны вымершими видами, пишет Scitechdaily.

История этой научной загадки началась еще в XIX веке. Французский биолог Альфонс Мильн-Эдвардс изучил необычно крупные кости журавлей, обнаруженные в пещерах на юге Франции. Он предположил, что останки принадлежат отдельному виду, которому дал название Grus primigenia.

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С тех пор эти находки считались свидетельством существования гигантского журавля, исчезнувшего после последнего ледникового периода.

Однако исследователи из Борнмутского университета решили проверить эту гипотезу с помощью современных генетических методов. Под руководством профессора эволюционной палеоэкологии Джона Стюарта ученые изучили древнюю ДНК из 18 костей журавлей, найденных в Англии, Уэльсе, Франции, Германии и на Балеарских островах.

Генетический анализ показал, что останки принадлежали не отдельному вымершему виду, а серым журавлям. Таким образом, птицы, которых более полутора веков считали исчезнувшими гигантами, оказались представителями современного вида.

"В предыдущих исследованиях для изучения этих крупных птиц опирались только на размер и форму костей. Анализ ДНК позволил нам получить гораздо более точное представление о том, что они собой представляют", – пояснил Стюарт.

Почему древних журавлей считали отдельным видом

По мнению ученых, первоначальная ошибка могла быть связана с половым диморфизмом – различиями в размерах между самцами и самками одного вида.

У серых журавлей самцы значительно крупнее самок. Вероятно, именно эта особенность привела к тому, что крупные останки приняли за свидетельство существования отдельного вида.

Исследователи предполагают, что палеонтологи фактически сравнивали кости крупных самцов и более мелких самок, ошибочно относя их к разным группам птиц.

Почему древние журавли были крупнее современных

Несмотря на то, что ученые установили видовую принадлежность останков, причина значительных различий в размерах между древними и современными журавлями пока остается загадкой.

Одна из возможных версий связана с изменением естественной среды обитания птиц. В частности, исследователи предполагают, что на уменьшение размеров могло повлиять осушение водно-болотных угодий и изменение характера землепользования.

Однако пока это только гипотеза, которая требует дополнительной проверки.

Ученые планируют выяснить, какую роль в изменении размеров тела журавлей сыграли трансформация природных ландшафтов и деятельность человека.

Какие еще вымершие птицы могут оказаться живыми видами

Открытие имеет значение не только для изучения журавлей. Оно показывает, что некоторые доисторические птицы могли быть ошибочно классифицированы как отдельные вымершие виды исключительно из-за необычных размеров ископаемых костей.

По мнению исследователей, в подобных случаях необходимо учитывать не только форму и размеры останков, но и генетические данные. Это поможет выяснить, действительно ли речь идет о неизвестном виде или лишь о более крупных либо мелких представителях птиц, которые существуют до сих пор.

"Хотя многие виды птиц сегодня уязвимы перед лицом человеческой деятельности, вполне возможно, что мы переоценили масштабы вымирания в прошлом", – заключил Стюарт.

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