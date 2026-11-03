Назван самый тихий остров мира, где почти нет следов цивилизации: что это за место

Каждый остров оценивали по шести критериям, используя спутниковые данные и картографическую информацию.

Людей, мечтающих о отдыхе вдали от шума и суеты, становится все больше: за год количество поисковых запросов в Google о тихих местах для отдыха выросло на 1268%, сообщает Travel + Leisure.

Речь идет о том, что компания BookRetreats составила рейтинг 10 самых тихих островов мира, где можно насладиться природой, уединением и настоящей тишиной – первое место в рейтинге занял остров Стюарт в Новой Зеландии.

Сайт BookRetreats опубликовал рейтинг Unspoiled Index, в который вошли самые спокойные острова планеты. Для его составления проанализировали 100 островов в разных уголках мира, учитывая критерии Европейского агентства по окружающей среде для определения тихих территорий. Такой считается местность с "приятной звуковой средой, где нежелательные звуки отсутствуют или, по крайней мере, не доминируют".

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Каждый остров оценивали по шести критериям, используя спутниковые данные и картографическую информацию. Учитывались:

степень сохранности природы (20%);

плотность дорожной сети (20%);

интенсивность авиационного движения (20%);

возможности для уединения (20%);

темноту ночного неба (15%);

количество тихих мест на побережье (5%).

На основе этих показателей формировалась итоговая оценка по 100-балльной шкале.

"Для каждого из нас тишина означает что-то своё, однако существуют объективные показатели, которые имеют значение. Важен низкий уровень шума в окружающей среде, а природные и архитектурные особенности местности формируют звуковой ландшафт и определяют, действительно ли мы можем там полноценно отдохнуть", – пояснила в исследовании исследовательница тишины, писательница и профессор психологии Ольга В. Леманн.

Победитель

Первое место в рейтинге занял остров Стюарт в Новой Зеландии, набравший 94,6 балла из 100 возможных. На языке маори его называют Ракиура – это слово примерно переводится как "сияющее небо". Остров также имеет статус самого южного в мире международного заповедника тёмного неба. Благодаря отсутствию светового загрязнения отсюда можно наблюдать южное полярное сияние.

Речь идет о том, что он станет настоящей находкой для любителей природы. По критерию сохранности он набрал 99 баллов из 100: человеческая деятельность практически не изменила местный ландшафт. Это неудивительно, ведь здесь проживает всего около 500 человек. Примерно 85 % территории острова занимает национальный парк Ракиура. Он также является домом для многих местных редких видов птиц, в частности коричневого киви острова Стюарт, который находится под угрозой исчезновения.

2-е место

Второе место занял греческий остров Анафи, который также признали самым тихим в Европе. Он расположен к востоку от Санторини, имеет площадь около 40 квадратных километров и население менее 300 человек. Здесь нет коммерческого аэропорта, поэтому проще всего добраться сюда на пароме. Белые дома и пляжи с кристально чистой водой делают Анафи привлекательным местом для спокойного отдыха.

3-е место

Тройку лидеров замыкает бразильский остров Илья-Гранде, который также признан самым тихим в Америке. Около 90% его территории покрыто атлантическим тропическим лесом, где обитает немало редких и исчезающих видов животных. На острове нет аэропорта и асфальтированных дорог, а передвижение на частных автомобилях запрещено. Всё это создаёт особую атмосферу тишины, которую дополняют живописные пляжи. Илья-Гранде считается одним из мест, где можно отдохнуть вдали от городской суеты.

Другие участники списка

В рейтинг попал один остров из США – Санта-Каталина в Калифорнии. Он занял десятое место. Природоохранная организация Catalina Island Conservancy опекает 88 % территории острова, площадь которого составляет около 19,4 тысячи гектаров. Здесь сохраняются 60 эндемичных видов растений и животных.

Санта-Каталина не так удалена от цивилизации, как некоторые другие острова рейтинга: здесь постоянно проживают около 4 тысяч человек. В то же время она остается тихим местом для отдыха недалеко от шумного Лос-Анджелеса.

Десять самых тихих островов мира по версии BookRetreats:

Остров Стюарт, Новая Зеландия. Анафи, Греция. Илья-Гранде, Бразилия. Остров Лорд-Гау, Австралия. Сент-Мартинс, острова Силли, Англия. Остров Тиоман, Малайзия. Ко-Чанг, Таиланд. Ко-Ронг, Камбоджа. Остров Хавелок, Индия. Остров Санта-Каталина, США.

Рождественские ярмарки Европы

Напомним, названы пять рождественских направлений в Европе, где можно окунуться в атмосферу Старого Света, выпить глинтвейна и отдохнуть без лишней суеты. В частности, речь шла о Загребе (Хорватия) – этот город может стать альтернативой Кельну, но в несколько меньшем масштабе. Загребский Адвент – настоящий праздник, который неоднократно получал международное признание. Здесь городские парки превращаются в сказочные рождественские городки, пешеходные зоны сияют тысячами огоньков, и даже туннели времён Второй мировой войны становятся зимними сказочными локациями.

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