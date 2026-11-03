'Наши ракеты долетят до Европы': Иран пригрозил нанести удары по военным базам США

Среди потенциальных целей назвали базы в Великобритании, Италии, Португалии и Германии, однако реальная дальность иранских ракет по-прежнему остается предметом оценок.

Иран может расширить географию потенциальных ударов и атаковать американские военные объекты в Европе, если Соединенные Штаты возобновят военную операцию против республики. Об этом заявил депутат иранского парламента, бывший министр иностранных дел Манучехр Моттаки, сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty.

По словам политика, недавний приказ верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о ответе на любые угрозы без географических ограничений предусматривает возможность поражения целей далеко за пределами Ближнего Востока.

"За пределами региона – это означает места, которые используются против нас. И если говорить об отсутствии географических ограничений, то да, это означает, что наши ракеты достигнут Европы", – заявил Моттаки.

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Политик также предупредил, что европейские страны могут стать целями Тегерана, если будут позволять американским военным использовать свою территорию для операций против Ирана.

Среди государств, чьи военные объекты могут рассматриваться как инфраструктура поддержки США, иранские представители называли Великобританию, Италию, Португалию и Германию.

Моджтаба Хаменеи приказал военным не ограничивать географию возможного ответа

31 октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи передал военному командованию новые стратегические указания. Он потребовал обеспечить немедленный и эффективный ответ на любое новое нападение на страну независимо от географии.

Как сообщает "Аль-Джазира", соответствующее сообщение обнародовал офис верховного лидера. В нем говорится о необходимости максимально сдерживать потенциальных противников.

Кроме того, военным поручили пересмотреть перечень возможных целей. В него должны войти материальные и нематериальные объекты, которые Иран связывает с интересами США и Израиля.

Заявление прозвучало на фоне опасений по поводу возобновления масштабных боевых действий. Вашингтон и Тегеран обмениваются угрозами, в то же время посредники пытаются возобновить переговорный процесс. К дипломатическим усилиям, в частности, присоединились Катар и Пакистан.

Какую дальность могут достигать иранские ракеты

Отдельный вопрос – реальные возможности ракетного арсенала Ирана. В течение длительного времени Тегеран заявлял, что дальность его ракет ограничена примерно 2 тыс. км. Этого достаточно для поражения целей на Ближнем Востоке, однако такое расстояние не охватывает большую часть Западной Европы.

Как отмечает издание, после заявления Хаменеи иранские СМИ начали обсуждать возможное изменение ракетной политики страны.

В то же время военный аналитик компании "Джейнс" Джереми Бинни призывает не делать поспешных выводов. По его оценке, увеличить дальность полета ракеты можно, уменьшив массу боевой части. Однако это не означает, что Тегеран уже решил увеличить дальность всех своих ракет.

Среди образцов иранского вооружения аналитик отдельно выделил ракету "Хоррамшахр". По оценкам, при определенной конфигурации боевой части ее дальность может достигать 3 тыс. км. Такой показатель расширяет потенциальную зону поражения, но сам по себе не подтверждает возможность атаковать большинство стран Западной Европы.

Ближний Восток – последние новости из Ирана

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 ноября, Соединенные Штаты Америки нанесли удар по иранскому острову Кешм у входа в Ормузский пролив. Это стало очередным случаем из серии ограниченных атак, которые Вашингтон тайно осуществлял против Ирана в течение последних недель.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет о пяти взрывах на острове Кешм. Местные жители также рассказывали, что слышали самолеты над островом. По имеющимся сообщениям, иранская ПВО была приведена в боевую готовность. Между тем Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о перехвате вражеского истребителя и уничтожении американских беспилотников вблизи Ормузского пролива.

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