По его данным, через месяц можно вернуться, если все будет спокойно.

Украинский военный Валерий Маркус напугал обращением к жителям Ривненской и Волынской областей.

"Кто проживает в северо-западной части Ривненской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую где-то уехать отдохнуть. Как все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", - написал Маркус.

Впрочем, никакой конкретики военный не предоставил. Его просьбу прокомментировал военный эксперт Андрей Коваленко. По его словам, до конца ноября Украина поймет, сколько людей и техники Россия стянула в Беларусь. Сейчас там сконцентрировано 6 тысяч оккупантов, 80% из которых "мобики", а еще разбитая под Харьковом Таманская дивизия.

Видео дня

"По состоянию на сейчас не сформированы силы для наступления ни на одном из направлений Запада, Центра и Севера Украины. Но они планируют увеличить численность россиян там до 10 тысяч. Активность перекидывания несколько возросла. Непонятна пока роль белорусов. В конце ноября будем ситуацию понимать. Маркус предупреждает на всякий случай, чтобы потом в случае роста угрозы никто не бежал в панике", - написал Коваленко.

В Ровенской ОВА отреагировали на призыв Маркуса. Глава ОВА Виталий Коваль заверил, что на севере области – все спокойно. Никаких изменений по ту сторону государственной границы не наблюдается.

"Как всегда наши бойцы - ВСУ, ТРО, добровольцы - в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграмм-каналами распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности сегодня. Но оснований для них - нет. Сохраняем спокойствие. Занимаемся. привычными делами, способствующими развитию экомики государства", - написал Коваль.

Война России против Украины и участие в ней Беларуси - важнейшие новости

Власти Беларуси РФ предоставила свою территорию для осуществления широкомасштабного вторжения на украинскую землю 24 февраля. Враги также не раз обстреливали Украину с белорусской территории из различного вооружения.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко лишь в начале октября признал причастность белорусской стороны к боевым действиям в Украине.

10 октября он объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России, а затем на белорусскую землю прибыли российские мобилизованные.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что по состоянию на конец октября угрозы повторного вторжения в Украину с белорусской территории нет, но ситуация может быстро измениться, когда наши воины освободят Херсон.

Стоит отметить, что в Беларуси еще 29 апреля было объявлено о начале "военных учений". В конце октября власти страны снова их продолжила.

Вас также могут заинтересовать новости: