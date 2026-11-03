ДБР возбудило уголовное производство по событиям в Петропавловской Борщаговке

Следователи, в частности, установят обстоятельства и условия пребывания военнослужащих в доме.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело по факту событий, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

Как отмечается на сайте Бюро, производство было возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса ("превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий").

"По имеющейся информации, события разворачивались возле частного дома, который использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части", – говорится в сообщении.

Видео дня

Так, после распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. "Конфликт перерос в столкновения, в ходе которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции", – отметили в ГБР.

В Бюро добавили, что их сотрудники сразу выехали на место происшествия. Они работали совместно с представителями прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмена при содействии НГУ.

"В рамках уголовного производства следователи проверят законность действий всех причастных лиц. В частности, установят обстоятельства и условия пребывания военнослужащих в доме, проверят сообщения о возможном применении к ним принуждения, а также выяснят причины и ход конфликта", – пояснили в ГБР.

Сообщения с "противоречивыми версиями" событий

Кроме того, Бюро обращает внимание, что вокруг события "распространяется много сообщений с различными, порой противоречивыми версиями того, что произошло". Часть этих утверждений, добавляют в ГБР, пока не имеет надлежащего подтверждения.

"Именно поэтому важно тщательно проверить все обстоятельства, установить последовательность событий и отделить достоверную информацию от предположений и непроверенных сообщений", – говорится в сообщении.

В Бюро также заверили, что обеспечат полное, объективное и беспристрастное расследование, а все сообщения о возможных нарушениях прав человека будут надлежащим образом проверены. Правовая оценка действий участников события будет даваться "исключительно на основании установленных фактов и собранных доказательств".

"Призываем общественность и представителей СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и ориентироваться на официальные сообщения компетентных органов. О ходе и результатах расследования ГБР будет информировать общественность в пределах, разрешенных законодательством", – подчеркнули в Бюро.

События в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле частного дома, где находились военнослужащие НГУ, произошли столкновения с участием местных жителей. В соцсетях тогда распространялись сообщения о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных.

Сегодня, 3 ноября, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, который также присутствовал на месте событий накануне, заявил, что события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы.

По его словам, правоохранители и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить картину событий, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения повторения подобного в будущем.

На этом фоне, в частности, появилась информация, что Валентина Молодая, женщина в медицинской форме, которая вызвала полицию в Петропавловской Борщаговке, ранее была организаторкой протестов с пророссийским уклоном.

Она прибыла к месту сбора военнослужащих на автомобиле клиники скорой помощи, которая закрылась в 2023 году. Как отмечает "Следствие.инфо", женщина работает в клинике пластической и эстетической хирургии.

Борис Бреус, начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области, отметил, что она вызвала правоохранителей и первой начала говорить, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужны врачи. После этого возле дома начали собираться местные жители.

Вас также могут заинтересовать новости: