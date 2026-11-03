Кто виноват в краже $6,3 миллиарда из Binance: в Северной Корее сделали заявление

Ким Ё Чжон заявила, что ФБР пытается заклеймить КНДР как киберпреступное государство.

Северная Корея отрицает свою причастность к краже 6,3 миллиарда долларов с криптовалютной биржи Binance, назвав обвинения ФБР "серьезной политической провокацией", передает Business Insider.

Во вторник, 3 ноября, Ким Ё Чжон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заявила, что ФБР пытается заклеймить КНДР как киберпреступное государство, что является "серьезной политической провокацией".

Ким также заявила, что Вашингтон использует обвинения в киберпреступлениях, чтобы нанести ущерб репутации Северной Кореи. По её словам, администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах конфисковать незаконно полученную криптовалюту и использовать её в качестве стратегического резерва. Она также отметила, что информация о том, кто в конечном итоге получил "так называемую похищенную криптовалюту", может стать "подсказкой относительно того, кто стоит за этим хакерским инцидентом".

Видео дня

Это заявление прозвучало после того, как в работе Binance – крупнейшей в мире криптовалютной биржи – в течение нескольких дней наблюдались серьезные сбои.

Хакерская атака на Binance – главные новости

29 октября в Binance сообщили об обнаружении несанкционированных выводов средств на сумму около 6,3 миллиарда долларов. Сначала в компании предположили, что причиной взлома мог стать скомпрометированный ноутбук, которым пользовался инженер DevOps, однако впоследствии уточнили, что были обнаружены и другие точки проникновения. В Binance заявили, что не обнаружили никаких доказательств утечки приватных ключей от кошельков.

Биржа временно приостановила вывод средств и сообщила о замораживании активов на сумму около 3 миллиардов долларов на время расследования атаки.

31 октября ФБР возложило ответственность за кражу на Северную Корею, назвав эту операцию TraderTraitor – термин, который ведомство уже использовало ранее в отношении краж криптовалюты, связанных с КНДР. В ФБР отметили, что зафиксировали, как злоумышленники конвертировали похищенные активы преимущественно в Ethereum, и призвали компании отрасли блокировать транзакции, связанные с указанными адресами кошельков.

1 ноября Binance начала поэтапно восстанавливать возможность вывода средств. При этом менее чем за 10 часов был зафиксирован чистый отток активов на сумму около 3,64 миллиарда долларов.

Вас також можуть зацікавити новини: