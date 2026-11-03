Кто виноват в краже $6,3 миллиарда из Binance: в Северной Корее сделали заявление

Северная Корея отрицает свою причастность к краже 6,3 миллиарда долларов с криптовалютной биржи Binance, назвав обвинения ФБР "серьезной политической провокацией", передает Business Insider.
Во вторник, 3 ноября, Ким Ё Чжон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заявила, что ФБР пытается заклеймить КНДР как киберпреступное государство, что является "серьезной политической провокацией".
Ким также заявила, что Вашингтон использует обвинения в киберпреступлениях, чтобы нанести ущерб репутации Северной Кореи. По её словам, администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах конфисковать незаконно полученную криптовалюту и использовать её в качестве стратегического резерва. Она также отметила, что информация о том, кто в конечном итоге получил "так называемую похищенную криптовалюту", может стать "подсказкой относительно того, кто стоит за этим хакерским инцидентом".
Это заявление прозвучало после того, как в работе Binance – крупнейшей в мире криптовалютной биржи – в течение нескольких дней наблюдались серьезные сбои.
Хакерская атака на Binance – главные новости
29 октября в Binance сообщили об обнаружении несанкционированных выводов средств на сумму около 6,3 миллиарда долларов. Сначала в компании предположили, что причиной взлома мог стать скомпрометированный ноутбук, которым пользовался инженер DevOps, однако впоследствии уточнили, что были обнаружены и другие точки проникновения. В Binance заявили, что не обнаружили никаких доказательств утечки приватных ключей от кошельков.
Биржа временно приостановила вывод средств и сообщила о замораживании активов на сумму около 3 миллиардов долларов на время расследования атаки.
31 октября ФБР возложило ответственность за кражу на Северную Корею, назвав эту операцию TraderTraitor – термин, который ведомство уже использовало ранее в отношении краж криптовалюты, связанных с КНДР. В ФБР отметили, что зафиксировали, как злоумышленники конвертировали похищенные активы преимущественно в Ethereum, и призвали компании отрасли блокировать транзакции, связанные с указанными адресами кошельков.
1 ноября Binance начала поэтапно восстанавливать возможность вывода средств. При этом менее чем за 10 часов был зафиксирован чистый отток активов на сумму около 3,64 миллиарда долларов.