Трехсторонние переговоры в Абу-Даби состоятся 10-11 ноября.

На предстоящей трехсторонней встрече на техническом уровне российскую делегацию возглавит доверенное лицо Кремля Владимир Мединский, который является главой российкой межведомственной комиссии по историческому просвещению. Об этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил в комментарии ТАСС.

В частности, Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.

По его словам, главным переговорщиком от РФ на трехсторонних переговорах с США и Украиной остается помощник российского президента Владимир Мединский.

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Вместе с тем, как отмечается в сообщении Telegram-канала Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову, вместе с Мединским в составе российской делегации будут военные.

"Тем самым, результат встречи уже предопределен", - сказано в сообщении.

Как известно, Мединский раньше уже представлял российскую делегацию на переговорах. Во время встреч он делал акценты на псевдоисторические экскурсы.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки намерены провести встречу делегаций Украины и России в Абу-Даби 10–11 ноября. Цель встречи – обсуждить прекращение войны России против Украины, послевоенные соглашения по безопасности и деэскалации.

Предыдущий раз такая трехстороння встреча проводилась в феврале, перед тем, как США и Израиль начали войну против Ирана. Тогда главные представители Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, переключили свое внимание на переговоры с иранским режимом.

При этом, на этой неделе в Брюсселе состоится встреча переговорщиков из США с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. На ней планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

Зеленский надеется, что в ближайшее время появится возможность для проведения встречи на уровне лидеров Украины и России, в том числе, для обсуждение чувствительных вопросов, таких как территории.

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