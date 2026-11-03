Возле Эвереста столкнулись два вертолета: есть жертвы (видео)

Инцидент произошел в разгар одного из основных туристических сезонов в Непале.

Во вторник, 3 ноября 2026 году, потерпели крушение сразу два вертолета, пытавшихся совершить посадку недалеко от базового лагеря на горе Эверест.

В результате погиб индийский турист, еще два человека получили травмы – пассажир из Новой Зеландии и пилот из Непала, пишет The Independent.

Инцидент произошел в разгар одного из основных туристических сезонов в Непале, когда вертолеты доставляли путешественников к базовому лагерю в деревне Фериче, расположенной на высоте 4200 метров.

Отмечается, что пострадавшие воздушные суда эксплуатировались двумя частными компаниями – Fishtail Air и Dynasty Air.

В заявлении Fishtail Air при этом говорится, что ее вертолет, потерпевший крушение, перевозил пассажиров, эвакуированных из района Эвереста. В свою очередь представитель Dynasty Air заявил, что их вертолет перевозил груз.

В то же время на видеозаписи инцидента видно, что один вертолет задел другой при заходе на посадку.

Авиационные эксперты объясняют, что причиной столкновения могло стать недоразумение между пилотами, поскольку этот район находится вне зоны покрытия диспетчерской башни аэропорта Лукла, поэтому пилоты должны поддерживать связь друг с другом.

Восхождение на Эверест – что нужно знать туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ученые предупреждали, что нынешний с езон восхождений на Эверест может оказаться под угрозой из-за огромного ледника.

Тем временем, власти Непала не так давно заявляли о планах ужесточить правила для альпинистов, покоряющих Эверест.

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