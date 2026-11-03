Названа самая ожидаемая игра ноября в Steam: это новая масштабная MMORPG

Фэнтезийная экшен-RPG ArcheAge Chronicles отправляется в ранний доступ Steam уже 4 ноября.

Сайт SteamDB, отслеживающий статистику по всем играм, которые продаются через Steam, раскрыл самые желанные новинки ноября среди пользователей. На первом месте оказалась ArcheAge Chronicles – онлайновая экшен-RPG привлекшая внимание поклонников жанра масштабным открытым миром и новой боевой системой.

Второе место досталось необычному мрачному хоррору DREADMOOR, предлагающему игрокам отправиться на опасную рыбалку в затопленном постапокалиптическом мире. Замыкает тройку лидеров Warhammer Survivors – первый rouge-like во вселенной Warhammer.

Топ-10 желанных игр ноября:

ArcheAge Chronicles – 4 ноября (ранний доступ); DREADMOOR – 9 ноября (ранний доступ); Warhammer Survivors – 10 ноября; Cozy Game Restoration – 4 ноября; Loftia – 3 ноября (ранний доступ); Find The Needle – 6 ноября (ранний доступ); Casualties: Unknown – 9 ноября; Arkheron – 27 ноября; Trees Hate You – 16 ноября; Football Manager 27 – 10 ноября.

Видео дня

Главным событием ноября 2026 года станет релиз GTA 6, запланированный на 19 ноября. Сначала игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, а через некоторое время заглянет и на ПК – возможно, даже раньше, чем все ожидают.

УНИАН писал, что на фоне дефицита памяти цены на видеокарты выросли на 35% всего за три месяца. Сильнее всего подорожали флагманские модели Nvidia: в США самая доступная версия RTX 5090 стоит $9400, а в Германии – 8000 евро.

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