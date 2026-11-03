Популярный кроссовер впервые стал бестселлером в Украине

По сравнению с октябрем 2025 года объем продаж сократился на 37 %.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 4,9 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с сентябрем этого года общие цифры почти не изменились – продажи выросли лишь на 0,4%. Параллельно произошли заметные перестановки в модельном рейтинге, ведь кроссовер Škoda Kodiaq впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей.

Škoda Kodiaq – это среднеразмерный семейный кроссовер от чешского автопроизводителя Škoda (группа Volkswagen). Первое поколение дебютировало в 2016 году, а второе было представлено в 2023-м. Купить новый Kodiaq в Украине можно за 1 764 240 гривень.

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Среди брендов Škoda заняла второе место, а лидерство по итогам месяца вновь завоевала Toyota. Замыкает тройку лидеров Volkswagen, тогда как китайский BYD занял лишь шестое место.

ТОП-10 самых популярных брендов:

Toyota – 693 шт.; Škoda – 569 шт.; Volkswagen – 470 шт.; Renault – 296 шт.; Hyundai – 227 шт.; BYD – 218 шт.; Suzuki – 201 шт.; Mazda – 189 шт.; BMW – 187 шт.; Mercedes-Benz – 153 шт.

За первые десять месяцев года украинцы приобрели 53,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авторынок Украины – последние новости

За январь-сентябрь 2026 года украинский авторынок пополнился 37 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Самым популярным в этом сегменте стал компактный кроссовер Ford Escape. Также в первую тройку рейтинга вошли сразу две модели Tesla.

Кроме того, за первые девять месяцев года в Украине зарегистрировали 9 184 легковых автомобиля китайского производства. Наибольшим спросом среди новых китайских моделей пользовался кроссовер BYD Sea Lion 06.

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