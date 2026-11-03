Уничтожает 250 дронов на одном заряде: Германия запускает производство нового лазерного оружия

Новая мобильная система FASTLIGHT HELD обнаруживает и уничтожает беспилотники лазерным лучом за считанные секунды. Первые поставки запланированы на ноябрь 2026 года.

Немецкая компания INLEAP Photonics начинает серийное производство мобильной лазерной системы FASTLIGHT HELD, предназначенной для борьбы с беспилотниками. По утверждению разработчиков, одного заряда аккумуляторов хватит, чтобы противостоять до 250 дронов, а дальность действия комплекса составит 40 километров. Об этом сообщает немецкое издание DCBusiness.

В воскресенье, 1 ноября, компания торжественно открыла новый производственный цех в своей штаб-квартире в Ганновере. В мероприятии принял участие премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис. Ожидается, что серийное производство и первые поставки систем начнутся уже в ноябре 2026 года.

Лазерная установка самостоятельно обнаруживает дроны и поражает их уязвимые места

Система INLEAP FASTLIGHT HELD размещена на беспилотной гусеничной наземной платформе, которая может передвигаться по сложной местности. Аббревиатура HELD расшифровывается как High Energy Laser Drone – высокоэнергетический лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками.

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Оборудование оснащено радарной панелью спереди и оптическими датчиками со всех четырёх сторон шасси. Оно способно обнаруживать, отслеживать и идентифицировать воздушные цели, после чего направляет на них лазерный луч.

По словам производителя, система использует искусственный интеллект для определения уязвимых участков беспилотников. После этого лазер автоматически наводится на цель и пытается нейтрализовать её за считанные секунды.

"После обнаружения уязвимого места дрона с помощью искусственного интеллекта наша технология направляет лазерный луч на идентифицированную цель за доли секунды и обеспечивает его точное наведение даже во время движения цели", – пояснил технический директор и соучредитель INLEAP Photonics Феликс Веллманн.

Одного заряда хватит для борьбы с 250 беспилотниками

Основатель и генеральный директор компании Мариус Ламмерс заявил, что литий-ионные аккумуляторы наземной платформы обеспечивают достаточно энергии для противодействия 250 дронам. Заявленная дальность действия комплекса составляет 40 километров.

Разработчики утверждают, что установка может отслеживать движущиеся цели и защищать мобильные военные подразделения, временные защищенные зоны и объекты критической инфраструктуры.

Ламмерс также отметил, что лазерный луч фокусируется на цели, а после прохождения мимо неё рассеивается. По замыслу производителя, это должно снизить риск побочного ущерба и позволить применять систему даже против гражданских целей.

В то же время эти характеристики являются заявлениями компании и не представляют собой независимую оценку эффективности комплекса.

Германия планирует выпускать сотни лазерных комплексов ежегодно

Открытие нового цеха означает переход INLEAP Photonics от изготовления прототипов к промышленному производству. Каждая система будет проходить шесть рабочих станций без промежуточного хранения. Такой принцип организации производства должен сократить время изготовления и позволить быстрее увеличивать объемы выпуска.

В настоящее время в компании работают 50 сотрудников. К концу 2027 года их число планируется увеличить до более чем 100 человек. В перспективе производитель намерен выпускать несколько сотен лазерных систем ежегодно.

Партнёром по продаже продукции военным заказчикам станет немецкий стартап STARK. Он также получит первые серийные комплексы и будет обеспечивать их гусеничными платформами.

По словам руководителя INLEAP Photonics, разработкой уже интересуются на международном уровне. Однако конкретных иностранных заказчиков компания пока не называет.

Лазерное оружие уже испытывали совместно с военными Германии

В мероприятии по открытию производственного цеха также принял участие Свен Вайценеггер, руководитель Центра киберинноваций Бундесвера.

Ранее INLEAP Photonics и военный центр продемонстрировали лазерный перехват беспилотника на гражданском аэродроме Штраусберг недалеко от Берлина. Демонстрация состоялась в рамках совместного проекта "Laserdome".

Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис заявил, что развитие оборонных технологий и средств защиты критической инфраструктуры может способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионе.

По его словам, оборонный кластер Нижней Саксонии, созданный три года назад, вырос с менее чем 20 компаний до более чем 500.

Лазерные системы против дронов – интересные новости

Как сообщал УНИАН, израильская компания Esh-Tech создала лазер DroneLight, который способен сбивать более 30 дронов в минуту, при этом стоит значительно дешевле, чем разработки конкурентов.

DroneLight концентрирует большое количество энергии в 10-миллисекундном импульсе, что позволяет ему пробивать цель. Систему можно сравнить с оружием, выпускающим пять пуль сверхмалого калибра за одну секунду. Результаты были получены на более чем 20 дронах, и, учитывая частоту импульсов 5 Гц, системе DroneLight требуется от одной до двух секунд, чтобы сбить БПЛА.

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