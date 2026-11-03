ТЦК за день мобилизовал мужчину, которого сочли непригодным 24 года назад: что решил суд

Суд установил, что мужчину, которого еще в 2002 году признали негодным к военной службе, не имели права повторно ставить на учет и мобилизовывать в 2026 году.

Мужчину, которого в 2002 году признали негодным к военной службе с исключением из воинского учета, в марте 2026 года повторно поставили на учет, провели ВЛК и мобилизовали. Все процедуры состоялись в течение одного дня. Однако суд установил, что ТЦК не имел законных оснований для таких действий, и обязал воинскую часть освободить мужчину.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Волынского окружного административного суда по делу № 140/6432/26.

29 января 2002 года военно-медицинская комиссия признала мужчину негодным к военной службе со снятием с воинского учета. На следующий день 14-я ВМК утвердила это решение, а 1 февраля его уволили со срочной военной службы.

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В июне 2021 года в военном билете была сделана соответствующая запись об исключении из учета. Эти сведения также содержались в системе "Резерв+" по состоянию на июль 2024 года.

Однако 3 марта 2026 года мужчину доставили в ТЦК, где он прошел повторную ВЛК. На этот раз его признали годным к военной службе.

В тот же день начальник ТЦК издал приказ о мобилизации мужчины, а командир воинской части зачислил его в списки личного состава.

Истец обжаловал эти решения и потребовал уволить его с военной службы.

ТЦК сомневался в законности решения о негодности

В территориальном центре комплектования настаивали, что мужчину законно направили на ВЛК, которая признала его годным. Также там заявили, что не располагают информацией о заболеваниях, которые могли бы служить основанием для признания негодности.

Кроме того, представители ТЦК утверждали, что решение ВЛК от 2002 года не было утверждено региональной комиссией в соответствии с действующими требованиями.

Однако суд отклонил этот аргумент. Он подчеркнул, что решение о непригодности было принято и утверждено в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент. Изменения, внесенные в 2023 году, не могут иметь обратной силы.

Почему повторная мобилизация была незаконной

Суд сослался на постановление Верховного Суда от 21 мая 2025 года по делу № 280/2880/24, в котором разграничены понятия снятия и исключения с воинского учета.

Снятие с учета предусматривает возможность повторного постановки на учет, тогда как лица, исключенные из него, теряют статус военнообязанных.

Также суд установил, что ТЦК не предоставил доказательств надлежащего пересмотра диагноза мужчины. Справка о болезни, на основании которой его признали негодовым в 2002 году, не отменялась и не изменялась.

Отдельно суд обратил внимание на законодательство 2024 года, которое обязывало повторно пройти ВЛК граждан, ранее признанных ограниченно годными. В то же время аналогичной обязанности для тех, кого признали негодными, не устанавливалось.

Поэтому суд пришел к выводу, что повторный медицинский осмотр мужчины был проведен без надлежащих правовых оснований.

Суд отменил приказ о мобилизации и обязал освободить мужчину

Волынский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия ТЦК по повторной постановке мужчины на воинский учет и отменил приказ о его мобилизации от 3 марта 2026 года.

Также был отменен приказ командира воинской части о зачислении истца в списки личного состава. Воинскую часть обязали уволить мужчину со службы и исключить его из списков личного состава.

В то же время в требовании обязать ТЦК внести в государственный реестр сведения об исключении мужчины из воинского учета суд отказал, назвав его преждевременным. Кроме того, с каждого ответчика в пользу истца взыскали судебные расходы в размере 1064,96 гривны.

Мобилизация в Украине – последние решения суда

Как сообщал УНИАН, ранее суд наказал подполковника, временно исполнявшего обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – офицер безосновательно направил троих военнообязанных на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, хотя у них уже были действующие заключения о годности к службе в определенных воинских частях и подразделениях. После повторного осмотра мужчин мобилизовали.

Также сообщалось, что военнослужащий Национальной гвардии Украины, проведший 189 дней в боевых условиях, не смог через суд добиться выплаты 1 млн грн по программе "Контракт 18–24". В частности, Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении его иска из-за даты заключения контракта. Речь шла о том, что мужчина подписал контракт еще в мае 2020 года, когда ему не исполнилось 25 лет. Суд пришел к выводу, что продолжительность пребывания на фронте не дает права на выплату.

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