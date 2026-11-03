Столкновения в Петропавловской Борщаговке: омбудсмены отреагировали на инциденты

Ожидается, что правоохранительные органы проведут расследование всех обстоятельств, приведших к конфликту между толпой гражданских лиц и военнослужащими в селе.

Омбудсмены требуют от компетентных правоохранительных органов установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и дать правовую оценку действиям всех участников события. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинская) в социальной сети Facebook и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"В пункте дислокации воинской части, на который вчера напала обезумевшая толпа, помимо мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, Азовсталь, русский плен и вернулись в строй", – отметила Решетилова.

Она подчеркнула, что эти военнослужащие защищали государство, гражданское население и украинских детей.

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"Население же отблагодарило их плевками, яйцами, разбитыми окнами и ругающимися подростками", – подчеркнула военный омбудсмен.

При этом, по её словам, в ходе проверки будет установлено, имели ли место нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, новобранцев, а также в отношении процедур и этапов прохождения ими службы.

"Сможем ли мы восстановить доверие между армией и обществом, которое в очередной раз подорвано вчерашними событиями, – вопрос открытый. Очевидно, каждому и каждой нужно приложить к этому усилия. Не каждый и не каждая хотят это делать", – заявила Решетилова.

В свою очередь, как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, он требует проверки ситуации на Петропавловской Борщаговке.

По его мнению, никаких двойных стандартов быть не должно.

"Во-первых. В связи с инцидентом в Петропавловской Борщаговке я уже направил запросы во все правоохранительные органы с требованием проверить все обстоятельства инцидента, установить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии Украины в этом доме, а также дать правовую оценку действиям всех участников события", – подчеркнул Лубинец.

В частности, как отметил омбудсман, необходимо установить, что это за дом, какие задачи выполняли там военнослужащие и представители Национальной гвардии, были ли соблюдены требования законодательства.

Вместе с тем, во-вторых, у него есть четкая позиция относительно действий отдельных гражданских лиц, которые вчера участвовали в нападении на военнослужащих на месте происшествия.

"Моя позиция однозначна: я осуждаю любые нападения на военных, представителей Национальной гвардии и Национальной полиции. Когда видишь, как люди, прошедшие фронт, становятся объектом публичного пренебрежения, – это вызывает возмущение. Мы не должны забывать, какой ценой дается возможность жить в относительной безопасности в тылу", – отметил Лубинец.

В отношении этих фактов он также требует юридической оценки действий таких гражданских лиц.

В то же время, как напомнил омбудсмен, он неоднократно предупреждал о риске возникновения подобных конфликтов.

Лубинец убежден, что единственный способ остановить их – не оправдывать одну сторону и не осуждать другую заранее, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника.

"Поэтому в очередной раз призываю всех остановиться. Не позволяем внутренним конфликтам перерастать в противостояние между теми, кто сегодня должен быть на одной стороне", – отметил омбудсман.

Он напомнил, что у нас есть общий враг – Россия. И именно об этом нужно помнить в первую очередь.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле частного дома на улице Солнечная, 7, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошли столкновения с участием местных жителей. Тогда в социальных сетях распространялись сообщения о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело по факту событий, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. В частности, производство возбуждено по подозрению в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Так, после распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих, возвращенных после самовольного оставления воинской части, возле того дома собрались граждане. В итоге конфликт перерос в столкновения, в ходе которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции.

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