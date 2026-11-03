Чиновникам повысили зарплаты: кому платят больше всего

Минсоцполитики и аппарат Верховной Рады входят в пятерку лидеров по уровню денежного обеспечения.

Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для чиновников в Украине за год вырос на 4,8 тысячи гривень – до 63,88 тыс. грн, сообщает министерство финансов.

Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой денежного пособия на оздоровление, говорится в сообщении.

В пятерку госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в сентябре 2026 года входят:

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 105,8 тыс. грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 99,5 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины – 96,8 тыс. грн;

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины – 96,3 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины – 94,3 тыс. грн.

Отмечается, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении и другие выплаты, предусмотренные законодательством. В связи с этим месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

В свою очередь, среднее начисленное вознаграждение судей высших судебных органов в сентябре 2026 года составило:

Конституционный Суд – 586,9 тыс. грн;

Верховный Суд – 332 тыс. грн;

Высшая квалификационная комиссия судей – 296,3 тыс. грн;

Высший совет правосудия – 293,3 тыс. грн;

Высший антикоррупционный суд – 290,3 тыс. грн.

Зарплаты чиновников в Украине – последние новости

В июне средняя заработная плата чиновников была выше, чем сейчас, и составляла 66,84 тыс. гривень. Пятерка лидеров осталась прежней – за исключением Минсоцполитики, место которого заняла Счетная палата.

В зависимости от месяца показатели сильно колеблются. Так, в марте средняя зарплата чиновников центральных органов власти составляла 58,64 тыс. гривень.

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