Мелания Трамп соберет в Белом доме представителей Украины и России

Первая леди США самостоятельно инициировала контакты между Киевом и Москвой и добилась прекращения огня в Олешках и прилегающем районе Херсонской области.

Первая леди США Мелания Трамп лично соберет представителей Украины и России. Перед этим она инициировала взаимодействие между двумя странами и добилась прекращения огня в Олешках и прилегающем районе Херсонской области, сообщает Белый дом.

Встреча представителей двух государств состоится в Белом доме. Сама первая леди выступит с заявлением о договоренностях по прекращению огня в четверг, 5 ноября, в 11:00 по восточному времени США.

В сообщении отмечается, что эта инициатива стала личной дипломатической инициативой Мелании Трамп. Она самостоятельно наладила взаимодействие между представителями двух стран, находящихся в состоянии войны.

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Перемирие в Олешках – роль Мелании Трамп

Напомним, 23 октября Белый дом сообщил о достижении договоренности о локальном прекращении огня в Олешках. Речь шла о временном прекращении боевых действий, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданских лиц через согласованный безопасный коридор. Это была инициатива первой леди.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что временное перемирие между Украиной и РФ в районе Олешек длилось 5 суток, 19 часов и 59 минут. По словам Лубинеца, как украинская, так и российская стороны выполнили все взятые на себя обязательства в рамках проведения этой гуманитарной миссии. Лубинец отметил, что кроме людей из оккупированных Олешек также были вывезены и животные.

СМИ сообщали о том, что в оккупированных Россией Олешках до сих пор остаются люди, которые хотели бы выехать на подконтрольную Украине территорию. Впрочем, отмечают СМИ, они не могут этого сделать. В частности, журналисты рассказали историю местной волонтерки Аллы Лыхман-Малиш, которая не смогла покинуть Олешки, поскольку ей не разрешили эвакуировать десятки кошек и собак, о которых она заботится.

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