Стал настоящим феноменом: назван самый популярный кроссовер в мире

Tesla Model Y стала мировым лидером всего через несколько лет после запуска в производство.

В январе-сентябре 2026 года мировые продажи SUV достигли 31 709 103 автомобилей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Focus2Move.

Мировой сегмент SUV вступает в последний квартал 2026 года после трех лет роста, в частности рекордного 2025-го (+7,1%). Однако темпы роста существенно замедлились.

Наибольшее негативное влияние на динамику оказали Китай (-13,5%) и США (-4,9%). Из-за спада на этих рынках продажи в Азии в целом сократились на 4,0%. В то же время на отдельных рынках зафиксирован существенный рост продаж: в Германии – на 13,6%, а в Великобритании – на 13,2%.

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Среди моделей первое место заняла Tesla Model Y, которая стала настоящим феноменом, заняв первое место в мировом рейтинге всего через несколько лет после начала производства (электромобиль начали выпускать в 2020 году).

Новый рейтинг в очередной раз демонстрирует потенциал этого автомобиля. По данным Focus2Move, Tesla Model Y продемонстрировала рост продаж на 8,6%. Второе место занимает Toyota RAV4, продажи которой сократились на 22,1% – это самое большое падение среди десяти самых популярных моделей. Тройку лидеров замыкает Honda CR-V со спадом на 0,9%.

Наибольший рост продаж продемонстрировали модели различных ценовых сегментов – от премиальных до массовых автомобилей и машин для развивающихся рынков. В частности, Tata Punch прибавила 49,5%, BMW X3 – 22,5%, а Nissan Rogue – 21,1%. При этом ни одна из этих моделей не вошла в десятку лидеров.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов:

Tesla Model Y (+8,6%) Toyota RAV4 (-22,1%) Honda CR-V (-0,9%) Hyundai Tucson (+0,2%) Kia Sportage (+0,9%) Volkswagen Tiguan (+2,0%) Mazda CX-5 (+16,5%) Honda HR-V (-1,7%) Toyota Corolla Cross (-9,4%) Ford Explorer (+14,6%)

Эксперты пришли к выводу, что рост мирового сегмента SUV все больше зависит от динамики отдельных моделей и региональных рынков, а не от успеха какого-то одного автомобильного бренда.

Мировой авторынок – последние новости

В январе-сентябре 2026 года в мире было продано 62,7 млн новых автомобилей. Это на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место в мировом рейтинге заняла Tesla Model Y, продажи которой выросли на 8,3%. Toyota Corolla, ранее возглавлявшая рейтинг, продемонстрировала падение на 3,5%. Тройку лидеров замкнул культовый американский пикап Ford F-Series.

Кроме того, Renault Clio сохраняет лидерство среди самых популярных автомобилей в Европе, несмотря на сокращение продаж на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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