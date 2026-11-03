В Чернобыле грачи перенимают у ворон необычный способ раскалывания орехов: что говорят ученые

Исследователь объяснил, почему рассказы о "мести" ворон людям имеют под собой основания.

Чернобыльские вороны нашли способ раскалывать орехи, прилагая минимум усилий. Для этого они используют автомобили.

Об этом рассказал специалист Сергей Жила. В частности, птицы подхватывают орех клювом, поднимаются в воздух и бросают его на асфальт. Если скорлупа не треснула, попытку повторяют. Наиболее эффективно оставить орех на проезжей части: тогда колеса автомобилей раздавливают скорлупу вместо птиц. Им остается лишь вовремя забрать добычу, пока её не перехватили другие.

"Интересно, что в Чернобыле этот прием всё чаще перенимают чёрные граки. Они тоже начинают поднимать орехи и бросать их на асфальт. Похоже, наблюдательность и способность учиться помогают гракам осваивать новые способы добычи пищи. В то же время они обычно осторожнее ворон и реже выходят на проезжую часть", – отметил исследователь.

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По его словам, осенью граки активно обыскивают газоны в поисках пищи. Найденный орех они могут съесть сразу или спрятать на будущее – закопать в землю или спрятать под опавшими листьями. Так птицы создают своеобразные пищевые запасы, к которым возвращаются позже. Однако найти удается не все тайники – часть запасов остается неиспользованной даже их владельцами.

Вороны и грачи относятся к семейству вороновых, представители которого отличаются развитыми когнитивными способностями, объясняет специалист. Они учатся на собственном опыте, запоминают места, где находят пищу, решают сложные задачи и могут использовать предметы для достижения цели. В частности, во время экспериментов вороновые бросали камешки в воду, чтобы поднять её уровень и достать пищу, плавающую на поверхности. Такое поведение свидетельствует не только об инстинктах, но и о способности находить нестандартные решения.

Вороны также хорошо запоминают человеческие лица. Они могут долгое время узнавать людей, от которых ранее испытывали угрозу. Кроме того, птицы реагируют на поведение сородичей и с помощью голосовых сигналов предупреждают их об опасности. Поэтому рассказы о том, что вороны якобы "мстят" людям, имеют под собой основу в особенностях их социального поведения. В то же время не стоит автоматически приписывать птицам человеческие эмоции, предостерег Жила.

Он добавляет, что грачи тоже способны выполнять сложные задачи, при определенных обстоятельствах пользоваться орудиями труда и учиться, наблюдая за другими особями. Жизнь в стаях дает им возможность перенимать опыт сородичей, а способность представителей семейства вороновых подражать различным звукам, в частности человеческой речи, еще больше укрепляет их репутацию сообразительных птиц.

Определить, какой из этих видов умнее, однозначно нельзя. Вороны и грачи демонстрируют разные способности, а результаты зависят от конкретной задачи и условий, в которых она выполняется. Интеллект вороновых иногда сравнивают со способностями человекообразных приматов, однако к таким аналогиям следует относиться осторожно.

В Чернобыле это различие можно наблюдать прямо на обочине: вороны применяют уже проверенный способ раскалывания орехов, а граки присматриваются к ним и пытаются повторить. Вполне возможно, что со временем такая практика станет привычной для обоих видов, констатирует Жила.

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