В Генштабе сделали заявление по поводу событий в Петропавловской Борщаговке

Генеральный штаб ВСУ отреагировал на инцидент, произошедший в Киевской области.

Генштаб ВСУ прокомментировал инцидент, который произошел 2 ноября в поселке Петропавловская Борщаговка под Киевом. В военном ведомстве подчеркнули, что соблюдать закон и уважать защитников обязаны все, а самосуд и дискредитация армии недопустимы. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба .

"Уважение к военнослужащему – не награда за безупречность. Это норма общества, которое ведет войну за собственное существование", – говорится в заявлении.

По имеющимся данным, Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство. Нацгвардия и МВД проводят служебные проверки, а к выяснению обстоятельств присоединились также Офис военного омбудсмена и СБУ.

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В командовании поддержали беспристрастное расследование и отметили, что говорить о вине конкретных людей можно лишь тогда, когда факты будут установлены. Выводы, по мнению военных, не должны основываться на догадках или давлении со стороны общества.

"Право граждан требовать соблюдения закона неоспоримо. Но оно не дает никому права на самосуд, угрозы военнослужащим, препятствование их законной деятельности или создание угроз их безопасности", – подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, как отмечается в обращении, мобилизация и возвращение в часть тех, кто ушел в СЗЧ (СОЧ), должны проходить по закону и без унижения человеческого достоинства. В то же время за уклонение от службы и самовольное оставление части человек также несет ответственность.

Еще одно предостережение касается публикаций в сети. Как подчеркнули в командовании, разглашать, где находятся бойцы, опасно, если эта информация может подсказать врагу их расположение.

"Распространение сведений, определенных статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины, может повлечь за собой уголовную ответственность", – предупредили в ВСУ.

В Генштабе акцентировали, что Россия пытается играть на внутренних конфликтах, чтобы посеять недоверие к Силам обороны. Поэтому призвали не делать из отдельных случаев повод порочить всех, кто защищает страну.

"Соблюдение закона обязательно для всех. И государство должно быть одинаково принципиальным как в реагировании на возможные нарушения со стороны военнослужащих, так и в защите военных от противоправных действий, угроз и безосновательных обвинений", – подытожили в заявлении.

Что известно об инциденте

Напомним, вечером 2 ноября в Киевской области возле частного дома собрались местные жители. Люди пытались выбить ворота, а медики заявляли, что внутри силой удерживают людей, в том числе тяжелораненых.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью УНИАН рассказал , что дом в Петропавловской Борщаговке является арендованным временным пунктом дислокации, куда привозят мобилизованных и вернувшихся из СЗЧ.

По его словам, там находились 18 военных, а четверо бойцов, задержанных после побега из частей, сейчас получают помощь в медцентре Нацгвардии. Генерал также заверил, что бригада "Хартия" не имеет никакого отношения к инциденту.

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