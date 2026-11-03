В Palantir заявили, что столкнулись с негативной реакцией в США из-за поддержки Украины

В то же время компания придерживается позиции, что разрабатывает свою продукцию для защиты Запада, который придерживается общих ценностей, либеральной демократии и верховенства права.

Американская компания Palantir Technologies, которая активно развивает применение искусственного интеллекта в своих программах, вынуждена лавировать между противоречивыми позициями по обе стороны Атлантики, сталкиваясь с негативной реакцией за оказание поддержки Украине и противоречиями в Европе за оказание поддержки Израилю. Об этом исполнительный вице-президент Palantir Technologies Inc. в Великобритании и Европе Луис Мосли заявил во время участия в мероприятии Bloomberg Tech в Лондоне, пишет Bloomberg.

В частности, Мосли опроверг мнение о том, что компания особенно непопулярна в его регионе, поскольку европейские правительства предпринимают шаги, чтобы сократить зависимость от платформ Palantir.

"С момента нашего основания мы строили компанию для защиты Запада. Мы верим в либеральную демократию, в верховенство права и в ценности, которые составляют Запад", – подчеркнул Мосли.

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Впрочем, как отмечает Bloomberg, европейские правительства всё больше отдаляются от американских технологических компаний, поскольку ухудшение отношений с администрацией Дональда Трампа подталкивает их к уменьшению зависимости от американской инфраструктуры.

Например, службы безопасности Франции заменили инструменты Palantir на альтернативные решения от местной компании ChapsVision.

Palantir также оказалась под угрозой потери контракта на 330 миллионов фунтов (443 млн долларов) с Национальной службой здравоохранения Великобритании.

Рыночная стоимость Palantir составляет около 400 млрд долларов. Она была основана в 2003 году миллиардерами из Кремниевой долины Питером Тилем и исполнительным директором Алексом Карпом. Компания была интегрирована в правительственные структуры США и других стран.

Для некоторых стран эта компания ассоциируется с мощной проамериканской риторикой Трампа и американским технологическим доминированием за счет их суверенитета.

Её продукция используется гражданскими ведомствами, разведывательными службами, полицией и вооружёнными силами по всему миру.

В 2025 году военное ведомство НАТО достигло соглашения с Palantir о развертывании её интеллектуальной системы Maven, которая использует искусственный интеллект для наблюдения и наведения.

Проекты Palantir – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Palantir уверяют европейские страны, что не имеют возможности автоматически отключать программное обеспечение в своей продукции, которую используют европейцы. В частности, на фоне отключения компанией SpaceX сигнала Starlink для Украины компания Palantir уверяет, что в ее продуктах нет "кнопки отключения" – так называемого "kill switch".

В марте сообщалось, что Украина внедрит искусственный интеллект в военные действия совместно с Palantir – одной из крупнейших defence tech-компаний мира.

Palantir поддерживает партнерские отношения со многими министерствами Украины, а компания продолжает развиваться.

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