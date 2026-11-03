Россия тайно разрабатывает спутник 'Рассвет-4' для аналога Starlink, – Defense Express

Российская сторона подала заявку в Международный союз электросвязи на регистрацию спутниковой сети "Рассвет-4".

Россия приступила к разработке нового спутника "Рассвет-4", который, по всей видимости, должен стать усовершенствованной версией предыдущей модели "Рассвет-3". Его планируют использовать в рамках российской спутниковой системы связи, которую создают как аналог американского Starlink.

Как сообщает Defense Express, российская сторона подала заявку в Международный союз электросвязи на регистрацию спутниковой сети RASSVET-4. Согласно обнародованным данным, проект предусматривает создание группировки из 374 спутников на высоте 800 км, которые будут расположены на 17 орбитальных плоскостях по 22 спутника в каждой.

Эксперты отмечают, что, вероятно, речь идет не о совершенно новой системе, а о модернизированной версии спутников "Рассвет-3". Необходимость доработки могла возникнуть из-за проблем, выявленных в ходе эксплуатации предыдущих аппаратов. В частности, после двух запусков в марте и июле 2026 года на орбиту вывели 32 спутника "Рассвет-3". Однако один из них уже сошел с орбиты и упал, а остальные до сих пор не заняли запланированные позиции на высоте 800 км.

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Публично компания "Бюро 1440", отвечающая за реализацию проекта, о разработке "Рассвет-4" не объявляла. В то же время ещё в сентябре её представители сообщали о работе над усовершенствованной версией предыдущего спутника.

По оценке Defense Express, не исключено, что новые аппараты могут быть выведены на орбиту уже во время следующего запуска без предварительного официального объявления. В то же время до полноценного функционирования российской спутниковой сети ещё далеко. Несмотря на появление на российских беспилотниках оборудования, которое может быть терминалами спутниковой связи "Рассвет", система пока испытывает существенные проблемы с развертыванием.

Также в издании отметили, что россияне раскрыли некоторые характеристики антенн "Рассвет-4". В частности, частоты, характеристики лучей, а также то, что этих лучей будет 12, из которых 7 настроены на передачу, а ещё 5 – на приём.

"Но пока это все известные подробности о будущих "Рассвет-4". Поэтому сейчас остается только ждать дополнительных сведений об этих новых спутниках, а также их официального представления самими россиянами", – говорится в материале.

Российский "Рассвет" – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи "Рассвет". Он подписал соответствующие указы, введя в действие санкционное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, в санкционный пакет, касающийся системы "Рассвет", вошли 10 компаний и связанные с ними 19 россиян. Они причастны к работе над запуском системы, которую агрессор планирует использовать на территории Украины для продолжения своей агрессивной и неспровоцированной войны.

В связи с этим отмечается, что РФ стремится обладать спутниковой системой, схожей с сетью Starlink, которая позволяла бы руководить войсками, наводить и управлять в режиме онлайн ударными дронами, в частности "Шахедами", и ракетами. Развертывание этой системы может помочь России не только осуществлять непрерывное управление средствами поражения в режиме реального времени на территории Украины, но и создавать угрозы для других стран.

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