Женщина из 'скорой' в Петропавловской Борщаговке задержана: Буданов раскрыл детали

Некоторые жители дома находятся в больнице, но большинство "не нуждались в какой-либо медицинской помощи", отметил глава ОП.

Женщина, которая первой приехала на "скорой" к дому в Петропавловской Борщаговке, задержана. Об этом в комментарии "ТСН" заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который отметил, что женщина за несколько дней до событий проводила "разведку" на местности.

"Один человек, надев по какой-то причине форму медицинского персонала и приобретя перед этим автомобиль скорой помощи, со своим водителем как минимум за три суток до этого провел разведку этого объекта", – сказал он.

Кроме того, добавил Буданов, в её телефоне были обнаружены определённые "материалы". "Готовилось преднамеренное действие. Есть переписка, есть фотографии. Есть переписка с определенными Telegram-каналами, которые начали массовую рассылку всей этой информации", – рассказал он.

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Глава ОП отметил, что до конца не знает, с какой целью это делалось. "Либо из личных мотивов: поднять свой рейтинг или заработать определенные деньги. Но возникает вопрос, кто платит деньги за такие услуги. Или, возможно, с другой, антигосударственной, целью", – подчеркнул Буданов и добавил, что "она задержана".

Он также сообщил, что те люди из дома, которые нуждались в помощи, находятся в больнице. "Большинство из них, как оказалось, не нуждались ни в какой медицинской помощи", – сказал Буданов.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошел конфликт и столкновения с участием местных жителей. Тогда циркулировала информация о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных.

Впоследствии появилась информация, что Валентина Молодая, женщина в медицинской форме, которая вызвала полицию в Петропавловской Борщаговке, ранее была организаторкой протестов с пророссийским уклоном.

Она прибыла к пункту сбора военнослужащих на автомобиле клиники скорой помощи, которая закрылась в 2023 году. Согласно данным "Следствие.инфо", женщина работает в клинике пластической и эстетической хирургии.

Борис Бреус, начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области, отметил, что она вызвала правоохранителей и первой начала говорить, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужны врачи. После этого возле дома начали собираться местные жители.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту событий, произошедших в Петропавловской Борщаговке. Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

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