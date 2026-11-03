Цены на нефть резко изменились после удара США по иранскому острову

Ситуация кардинально изменилась, отмечают аналитики.

Во вторник, 3 ноября, цены на нефть выросли почти на 2 доллара после того, как США нанесли удар по иранскому острову Кешм, а чиновник из Тегерана заявил, что соглашение о прекращении войны еще далеко. Это усилило опасения относительно эскалации военных действий и роста рисков для поставок энергоносителей, пишет Reuters.

Утром цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,6 доллара, или 1,66 % – до 98,06 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,84 доллара, или 1,76 % – до 106,61 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти в понедельник, 2 ноября, подешевели более чем на 7 %, поскольку переговоры между представителями Ирана и Катара породили надежды на прекращение американо-израильской войны с Ираном, которые вскоре развеялись.

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2 ноября американский чиновник сообщил, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм. Некоторые официальные лица охарактеризовали эти действия как оборонительные, направленные на то, чтобы помешать Ирану атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

Во вторник высокопоставленный иранский чиновник заявил, что обе страны далеки от заключения соглашения о прекращении войны и что Тегеран не примет "чрезмерных требований" Вашингтона.

Рост напряженности вновь добавил определенную "премию за риск" к цене на нефть, отмечают аналитики. В целом риск перебоев в поставках продолжает поддерживать цены на высоком уровне.

"Именно тогда, когда рынки начали закладывать в цены сценарий дипломатического урегулирования, это напоминание о продолжающихся военных действиях кардинально изменило ситуацию", – заявил главный рыночный аналитик компании KCM Trade Тим Вотерер.

В конце октября цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за последние шесть месяцев на фоне опасений, что конфликт может вновь обостриться после промежуточных выборов в США.

Цены на топливо – главные новости

Соглашение президента США Дональда Трампа с РФ о поставках российского дизельного топлива на американские рынки не привело к снижению цен. Напротив, стоимость дизельного топлива выросла с 6,28 доллара за галлон (75,53 гривни за литр) до 6,35 доллара за галлон (76,37 гривни за литр).

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует американский президент Дональд Трамп, – но только на тот срок, на который США обеспечат её ракетами Patriot для защиты.

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