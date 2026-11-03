Украина должна поднять тарифы для населения на газ и электричество вдвое, – МВФ

Регулирование цен на коммунальные услуги поглощает значительную часть ВВП.

Украина тратила до 3,7% ВВП ежегодно в 2024–2026 годах на государственное регулирование цен на электроэнергию и газ для населения. Международный валютный фонд предлагает Киеву два сценария сокращения расходов, согласно одному из которых тарифы для населения должны вырасти более чем на 50%, а согласно второму – как минимум вдвое, говорится в октябрьском отчете МВФ.

Государственные компенсации тарифов на электроэнергию съедают 1,8% ВВП, на газ – 1,4% ВВП, субсидии на тепло для населения – 0,3% ВВП, субсидии производителям электроэнергии из возобновляемых источников – 0,2% ВВП.

МВФ предлагает Украине постепенное повышение тарифов в течение трёх лет. Государство откажется от искусственного сдерживания тарифов для населения и будет поставлять электричество и газ по цене, более близкой к рыночной.

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По первому сценарию цена на электроэнергию должна достичь 9,7 кВт⋅ч, цена на газ – 22 грн/куб. м, с НДС. По второму сценарию цена на электроэнергию должна составить 6 грн/кВт⋅ч, а на газ – 17,2 грн/куб. м, с НДС.

"В первом сценарии целевые уровни тарифов на третий год отражают текущие рыночные условия, что означает общее повышение тарифов на 141% и 104% для электроэнергии и газа соответственно. Во втором сценарии целевые уровни тарифов на третий год отражают рыночные цены, закрепленные на среднесрочных контрольных производственных затратах поставщиков. Этот сценарий предусматривает общее повышение тарифов на 52% и 60% для электроэнергии и газа соответственно", – говорится в отчете.

Коммунальные тарифы в Украине – последние новости

Льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026–2027 годов остаются неизменными. Цена киловатта для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Львиную долю украинских домохозяйств – около 98%, или более 12 миллионов потребителей, – обеспечивает газом "Нафтогаз Украины". Для них цены на газ останутся неизменными на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года.

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