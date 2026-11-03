Цены на медь и олово падают: сколько сейчас стоят металлы

Перспективы спроса на материалы, используемые в дата-центрах и для печатных плат, ухудшаются.

Цены на медь и олово во вторник, 3 ноября, снизились вместе с другими промышленными металлами. Новый виток распродажи акций технологических компаний в Азии ухудшил перспективы спроса на материалы, используемые в дата-центрах и для печатных плат.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсные контракты на медь и олово подешевели более чем на 1% на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне сохраняющихся опасений относительно расходов и завышенных оценок компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. В этом квартале цена на олово обвалилась на 10%.

По состоянию на 04:50 по киевскому времени цена на медь снизилась на 1,2% - до 14 180 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,18 доллара.

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При этом цены на олово снизилась на 2,2% - до 48 550 долларов за тонну, а на алюминий упала на 1,1% - до 3 060,50 доллара за тонну.

Что касается украинского рынка, то, по данным Metal Monitor, 3 ноября медь принимают в среднем по 473 гривни за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 641,09 грн.

Цены на медь – последние новости

26 октября медь продолжила дешеветь после падения на предыдущей неделе на фоне усиления давления на акции компаний, связанных с ИИ.

2 ноября цены на медь выросли, отчасти благодаря снижению цен на нефть, которое может смягчить инфляционное давление. США и Иран продемонстрировали готовность продолжить мирные переговоры, что ослабило опасения относительно влияния войны на процентные ставки и мировой экономический рост.

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