'Сил нет': Лукашенко заявил о близком завершении войны в Украине

Диктатор говорит, что все уже устали от войны, а ресурсов на неё нет.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы, и в то же время предположил, что может начаться Третья мировая война. Его заявления, сделанные во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, приводят белорусские и российские пропагандистские СМИ.

"Сил нет и ресурсов нет. Все устали от войны. И это начали понимать даже в Европе, откуда шла эта эскалация", – сказал он.

По его словам, "если не остановить конфликт в Украине, мир скатится к Третьей мировой". Также он похвалил президента США Дональда Трампа, который, как выразился диктатор, "делает важное дело, пытаясь остановить эскалацию".

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Лукашенко сказал, что хотя политика Трампа и "поляризует мир и вызывает обоснованную критику, но он по сути удерживает мир от Третьей мировой". Поскольку же президент США, как выразился Лукашенко, "не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, ему стоит присудить Нобелевскую премию мира".

Самопровозглашённый президент также затронул вопрос вовлечения Беларуси в войну в Украине, заверив, что "Минск делает всё, чтобы не быть втянутым". В то же время он признал, что война "уже затрагивает территорию Беларуси". Лукашенко также цинично заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин знает о попытках втянуть Беларусь и якобы не хочет этого допустить.

Говоря о ситуации в Европе, белорусский диктатор сказал, что "Запад не осознает масштаб потенциального военного конфликта, к которому готовится".

"Попытки ЕС подходить ко всему с позиции силы ни к чему хорошему не приведут, протесты в Европе – тому доказательство", – цитируют СМИ Лукашенко.

Действительно ли война в Украине может скоро закончиться

Как сообщал УНИАН, США не считают, что Украина и Россия находятся на пороге завершения войны. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио недавно выразил сомнение в том, что достичь мира в Украине можно путем переговоров.

Аналитики Института изучения войны (ISW) объясняли, чего Кремль на самом деле хочет от мирных переговоров. По их мнению, РФ пытается добиться от США экономических уступок и развития деловых отношений, при этом отказываясь от каких-либо компромиссов для прекращения войны против Украины.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не скрывает, что война в Украине будет продолжаться и может даже обостриться. Говоря о дизельном соглашении с США, он заявил, что это "исключительно деловая договоренность", а не решение каких-либо геополитических проблем.

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