Захватчик рассказал, что командование приказало ему открыть огонь по двум пленным украинцам, которые бросили оружие.

В Курской области в плен к Силам обороны попал российский военный преступник Евгений Уланцов. Он причастен к расстрелам украинских пленных.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его данным, военный преступник Уланцов 2003 года рождения был военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ (воинская часть 10103).

"21-летний убийца подписал контракт меньше месяца назад. Командиры сначала обещали, что он будет медиком, а потом бросили его на поле боя. Он рассказал, что именно командиры отдают приказы на расстрел военнопленных", - отметил Цаплиенко.

Журналист отметил, что Уланцов подтвердил тот факт, что расстрелы украинских военнопленных - это целенаправленная российская политика, а не единичные случаи.

"Меня тупо бросили на "мясо". Когда мы докладывали, что у нас раненые, "двухсотые", они говорили: "Сидите на месте и не высовывайтесь. К вам придет подмога, вас эвакуируют". Этой подмоги не было... Я увидел двух украинских военнослужащих. Он (другой оккупант - УНИАН) им крикнул: "Бросьте оружие". Они бросили. Я связывался с командиром и докладывал, что вот - двое украинских военнослужащих (в плену - УНИАН). Командир в этом кипише не разобрал сначала моих слов, а потом приказал: "Открывайте огонь", - поделился оккупант.

Расстрел пленных военных россиянами

6 января 2025 года мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики расстреляли трех украинских военнопленных возле Нескучного в Донецкой области. Россияне завязали украинским защитникам руки, вывели их перед позицией и казнили выстрелами в затылок.

24 декабря командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщал, что оккупанты расстреляли пленных в населенном пункте Украинка.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Это официально подтвержденные случаи.

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