За предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников россиянами.

С начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Это официально подтвержденные случаи.

"Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных", – сказал в эфире телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

При этом за предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников оккупантами.

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Подчеркнем, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Расстрел украинских военнопленных

Российские террористы продолжают совершать военные преступления на украинской земле. В ноябре стало известно о казни защитников Украины на Покровском направлении.

По данным правоохранителей, 13 ноября 2024 года оккупанты начали штурм позиций Сил обороны Украины в районе с. Петровка Покровского района. 5 военнослужащих ВСУ, отступив, укрылись в частном доме, который через некоторое время окружил враг. Оккупанты захватили их в плен, после чего расстреляли.

10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. Оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец также сообщал о том, что россияне, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области.

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