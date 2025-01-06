Бойцы сдались в плен, им завязали руки вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

Российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных возле Нескучного в Донецкой области.

Такую информацию обнародовал проект DeepState.

"3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок", - информирует DeepState, отмечая, что россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны.

Видео дня

"К сожалению, бабуины из ООН пытаются показать, что обе стороны плохие, игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством Московии", - отмечают аналитики проекта.

В свою очередь Главное управление разведки МО Украины обнародовало запись перехвата разговора одного из российских командиров, который отдает приказ расстреливать военнопленных.

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре оккупантов, командир подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

"С этим укропом лично пообщайся и обнули его", - говорит он подчиненному.

Как отмечают в разведке, это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. "Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям", - подчеркивает ГУР.

Другие случаи со зверствами оккупантов

Как сообщал УНИАН, чем дальше идет война, тем чаще всплывают факты убийства российскими оккупантами взятых в плен украинских защитников.

По каждому такому факту уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает о военном преступлении РФ в ООН и Международный комитет Красного Креста.

В частности, в декабре в сети появились видео и сообщения о нескольких казнях, устроенных российскими захватчикамиРоссияне расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении, а впоследствии стало известно об убийстве еще украинских пленных защитников.

Убийства пленных с особой жестокостью россияне совершают часто в Донецкой области. Летом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что оккупанты обезглавили украинского военнослужащего. По его словам, российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а вместо этого убивать их с нечеловеческой жестокостью - отрезать им головы. И такой именно факт издевательства над украинскими защитниками был зафиксирован.

Костин призвал мир наказать и изолировать РФ после таких поступков.

Вас также могут заинтересовать новости: