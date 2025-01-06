Преступление оккупанты совершили возле села Времевка Волновахского района.

Российские оккупационные войска совершили новое военное преступление на украинской земле. В Донецкой области враг расстрелял двух пленных военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что инцидент произошел 3 января 2024 года возле села Времевка Волновахского района. Во время штурма украинских позиций оккупанты захватили в плен двух военнослужащих ВСУ.

"Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их смерти враг сделал еще несколько выстрелов", – рассказали в ОГП.

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Отмечается, что расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расстрел пленных военных россиянами

6 января 2025 года мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики расстреляли трех украинских военнопленных возле Нескучного в Донецкой области. Россияне завязали украинским защитникам руки, вывели их перед позицией и казнили выстрелами в затылок.

24 декабря командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщал, что оккупанты расстреляли пленных в населенном пункте Украинка.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Это официально подтвержденные случаи.

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