Враг казнил шестерых защитников Украины.

Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать международным правом. Враг расстрелял пленных украинских военных.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем телеграм-канале "Говорять Снайпер". Убийство украинских воинов произошло сегодня, 24 декабря.

"Сегодня в н.п Украинка пи**ры снова расстреляли пленных, предварительно это 6 военнослужащих Вооруженных Сил", – говорится в сообщении.

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Отметим, что заявлений от Офиса генпрокурора Украины и омбудсмена Дмитрия Лубинца по поводу нового военного преступления российских захватчиков по состоянию на сейчас нет.

Отдельно подчеркнем, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Казнь украинских воинов российскими захватчиками

С начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. Это официально подтвержденные случаи, сообщил в середине декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он добавил, что за предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников россиянами.

22 декабря омбудсмен рассказал о новом преступлении оккупантов – россияне расстреляли пятерых украинских пленных защитников.

Впоследствии спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на Времевском направлении 22 декабря захватчики убили четырех украинских военных, которые сдались в плен. Он отметил, что такое, к сожалению, случается не впервые и является грубым нарушением международного гуманитарного права, "однако это оккупантов никогда не останавливало".

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