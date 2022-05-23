В Минобороны Беларуси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования".

Вооруженные силы Беларуси продолжили учения на границе с Украиной и западными странами минимум до 28 мая.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Продолжается подготовка к масштабному обучению в июне. Повестки гражданским в запасе уже поступают.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования", он включает в себя снятие вооружения и техники с хранения и проведения с ней "контрольного пробега". Призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.

По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах. 20 мая спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что до семи батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

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