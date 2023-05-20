Накануне Байден дал понять, что даст "зеленый свет" на реэкспорт американских истребителей F-16 в Украину.

Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии, пишет Politico со ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

Пакет будет включать в себя артиллерийские орудия, бронетехнику и противотанковые средства.

Саммит G7 в Хиросиме - первые решения

Накануне Байден дал понять, что даст "зеленый свет" на реэкспорт американских истребителей F-16 в Украину. Также Америка поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов полетам на этих самолетах.

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Бельгия, Дания и Нидерланды, в свою очередь, заявили о готовности участвовать в программе обучения, также обдумывает свою помощь и Норвегия.

Вместе с тем пока ни одна из стран, включая США, не взяла на себя обязательств по отправке F-16 в Украину.

19 мая Зеленский совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию, а дальше отправиться на саммит "Большой семерки" в Хиросиме, где проведет отдельную встречу с Байденом.

Саммит "Большой семерки" проходит с 19 по 21 мая 2023 года в японском городе Хиросима. До этого Япония официально не подтверждала визит Зеленского, но допускала его участие во встрече Группы семи в онлайн-формате.

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