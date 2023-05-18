Он также провел переговоры с американским президентом по санкциям против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не поедет в Хиросиму на саммит G7, который будет проходить с 19 по 21 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет The Guardian. По его словам, Зеленский примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" в онлайн-формате. Это произойдет в воскресенье, 21 мая.

Также Кисида заявил, что провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Хиросиме. Они договорились о продлении санкций против России и поддержке Украины.

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Участие Зеленского в саммите G7

Как известно, 1 января 2023 года Япония начала председательствовать в "Большой семерке" промышленно развитых стран среди которых США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Германия. Эту эстафету Токио получило от Берлина. Саммит пройдет в мае в течение нескольких дней.

В офисе президента Украины сегодня, 18 мая, заявили, что Зеленский может лично посетить саммит G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима и продлится до 21 мая. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от военной ситуации.

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