Официально решение могут объявить в ближайшие месяцы.

США вместе с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16, но это произойдет уже после украинского контрнаступления. Окончательное решение будет принято в течение нескольких месяцев. Об этом высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена рассказал изданию NBC News на условиях анонимности.

Кто выступит поставщиком – сами США или кто-то из союзников – пока не решено. Также остаются неясными и сроки поставки. Понятно лишь то, что самолеты никак не успеют к началу контрнаступления.

"В ближайшие месяцы США и их союзники решат, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — рассказал чиновник.

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По его словам, украинские пилоты могут приступить к обучению на F-16 уже в ближайшие недели. Обучение будет проходить где-то в Европе и займет несколько месяцев.

Вопрос поставки F-16 Украине

Украина добивается поставки западных истребителей в течение уже многих месяцев. Киев настаивает на передаче именно F-16, как наиболее универсального самолета, подходящего для украинского театра войны.

Страны-партнеры всячески отказываются передавать Украине самолеты западного образца, выдумывая различные отговорки. Поэтому Киев пошел на хитрость и сейчас добивается начать хотя бы обучение пилотов – еще до принятия решения по самим самолетам.

Сегодня США, наконец, дали добро на обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Зеленский назвал это историческим решением. Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что украинским пилотам нужно менее полугода, чтобы освоить американские истребители.

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