Сергей Никифоров отметил, что одной из главных тем визита является возвращение украинцев.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, зачем Владимир Зеленский внезапно поехал в Саудовскую Аравию. Официальный Киев хочет, чтобы Эр-Рияд оставался посредником в вопросе урегулирования проблем из-за с полномасштабного вторжения России.

По его словам, Зеленский уже провел встречу с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, а также выступил на саммите Лиги арабских государств.

"Мы поднимали несколько ключевых тем. Во-первых, это возвращение всех украинцев домой - и военных, и не военных, и политзаключенных, и незаконно депортированных детей в сотрудничестве с Саудовской Аравией", - отметил Никифоров в эфире национального телемарафона.

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При этом он указал, что есть положительные результаты достижения, поэтому Украина хочет, чтобы работа и посредничество Саудовской Аравии продолжалось.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки запланированы встречи с наследным принцем и премьер-министром.

Кроме того, глава украинского государства выступил на саммите Лиги арабских государств, где арабские страны могут быть объединенными, в том числе для спасения украинцев из российских тюрем, но некоторые страны закрывают глаза на незаконную аннексию украинских территорий РФ.

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