С Байденом Зеленский обсудит ряд важных вопросов.

В офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский лично примет участие в саммите "Группы семи" (G7) в японском городе Хиросима.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время телемарафона. "Да, я могу это подтвердить" - сказал он.

Ермак также сообщил, что Зеленский с президентом США Джо Байденом "будет встречаться в ближайшие дни" для обсуждения создания международной коалиции самолетов и "много других вопросов".

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"Сегодня можно сказать официально о создании коалиции самолетов, и это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое для защиты неба, наших городов и наших граждан", – отметил глава Офиса президента.

Зарубежные визиты Зеленского

После недавнего турне по европейским столицам Зеленский сегодня отправился в Саудовскую Аравию, где принял участие в саммите Лиги арабских государств.

Как отметило издание Bloomberg, из Джидды Зеленский полетит в Японию на военном самолете США.

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