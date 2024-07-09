Военные инсайдеры ожидали, что Путин начнет какое-то новое нападение на Украину накануне саммита НАТО.

Массированная атака России по Украине увеличит опасения, что Киев не выиграет войну. Об этом пишет редактор по вопросам безопасности и обороны издания Sky News Дебора Хейнс.

Автор отмечает, что военные инсайдеры ожидали, что правитель России Владимир Путин начнет какое-то новое нападение на Украину накануне саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе, "чтобы доминировать в повестке дня".

"Понедельничный шквал ракетных ударов подпитывает опасения некоторых законодателей в странах-союзниках, что Киев не может победить, и необходимо заставить заключить какое-то мирное соглашение, учитывая, что Россия не демонстрирует никаких признаков отступления", - говорится в статье. Видео дня

Эксперт отмечает, что сокрушительная бомбардировка, которая поразила главную украинскую детскую больницу, также усилит требования Украины по увеличению оружия противовоздушной обороны для защиты ее неба и предоставление большего количества летального оружия для борьбы с Россией на ее территории.

"Кроме атаки на Украину, также были опасения, что Москва может попытаться нанести скрытое нападение на государство-члена НАТО накануне Вашингтонского саммита - например, кибератаку на критическую инфраструктуру, чтобы продемонстрировать свою готовность нарушить глобальные правила и нормы, а также проверить ответы НАТО", - пишет автор.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля - последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить дополнительное оружие для Украины. Он напомнил, что 8 июля в Киеве в результате очередного массированного ракетного удара России по Украине существенно пострадала одна из крупнейших детских больниц Украины "Охматдет".

По словам главы МИД, "это настоящий ответ Путина на все миротворческие миссии и предложения".

Как сообщал УНИАН, по Украине утром 8 июля состоялась кровавая ракетная атака со стороны российских агрессоров. Ударам подверглись, в частности, Киев, Днепр и Кривой Рог.

В результате атак по меньшей мере 36 человек погибли, еще более 140 были ранены.

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