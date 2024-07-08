США продолжат прилагать усилия в поддержке способности Украины противостоять российскому вторжению.

В Белом доме осудили массированную ракетную России атаку на Украину, в частности, на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

"Сегодняшняя ужасная атака по Украине, в частности, по детской больнице доказывает ужасную цену российской агрессии, которую готов заплатить лидер Владимир Путин в его войне", - заявил на брифинге в Вашингтоне директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает "Европейская правда".

"Атака на роддом, а также на детскую больницу - к сожалению то, что происходит не впервые во время войны", - добавил чиновник Белого дома.

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Карпентер пообещал, что США продолжат прилагать усилия в поддержке способности Украины противостоять российскому вторжению. Он ожидает, что на этой неделе во время саммита НАТО будут объявлены шаги по усилению украинской ПВО, которые позволят предупредить такие атаки.

Россия массированно ударила по Украине

Как сообщал УНИАН, Украина утром 8 июля оказалась под ракетной атакой РФ. Враг ударил по Кривому Рогу, Днепру, по Киеву. В Воздушных силах ВСУ заявили, что около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов.

Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет" в Киеве. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня". По состоянию на 15:30 в Киеве в результате вражеской атаки погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. Таким образом, от российских ударов сегодня в Украине погиб 31 человек, еще 125 - пострадали.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101 .

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