По словам главы МИД, "это настоящий ответ Путина на все миротворческие миссии и предложения".

Киев призывает союзников как можно быстрее принять решение о передаче Силам обороны дополнительных систем противовоздушной обороны и оружия. Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что 8 июля в Киеве в результате очередного массированного ракетного удара России по Украине существенно пострадала одна из крупнейших детских больниц Украины "Охматдет". При этом есть сообщения о пострадавших детях.

"Завалы разбирают чрезвычайники и рядовые киевляне. За сутки в Киеве был нанесен еще один удар по больнице, что свидетельствует об умышленном ударе России по медицинским учреждениям и гражданской инфраструктуре. Это настоящее лицо России. Это настоящий ответ Путина на все миротворческие миссии и предложения", - отметил дипломат. Видео дня

Он подчеркнул, что, кроме Киева, россияне нанесли атаки по мирным жителям в Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске.

"Этот варварский удар еще раз призывает весь мир, всех лидеров и страны как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Дополнительные Patriot и оружие. Призываю партнеров безотлагательно принимать решение. Я призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и отказаться от любого умиротворения убийц детей и других мирных жителей", - подчеркнул Кулеба.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

По Украине утром 8 июля состоялась кровавая ракетная атака со стороны российских агрессоров. Ударам подверглись, в частности, Киев, Днепр и Кривой Рог.

В результате атак по меньшей мере 36 человек погибли, еще более 140 были ранены.

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