Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются.

В результате сегодняшних обстрелов российских оккупантов продолжает расти. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, погибли 28 человек, ранены - 112. По его словам, Россия повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медицинских учреждения.

"Погибло 28 человек: 11 - в Днепропетровской области, 17 - в Киеве. Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области, 48 - в столице, 2 - в Киевской области", - проинформировал глава МВД.

Он подчеркнул, что аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики.

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Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 66 человек.

"44 из них госпитализировали в медучреждения города. Другим - оказали помощь на месте. Подтверждена гибель двух взрослых в больнице Охматдет. Одна из них - врач медучреждения. Также предварительно, два человека погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие. Повреждено здание медучреждения", - отметил мэр.

Обновлено 15.50. Впоследствии МВД в Telegram отметило, что по состоянию на 15:30 в Киеве в результате вражеской атаки погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал.

Таким образом, в Украине погиб 31 человек, еще 125 - пострадали.

Ракетная атака РФ 8 июля - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина утром 8 июля оказалась под ракетной атакой РФ. Враг ударил по Кривому Рогу, а также по Киеву.

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву, под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram отметил, что сегодня около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов.

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