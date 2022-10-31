Юрий Федоров отметил, что украинские разработчики способны создать собственные беспилотники.

Украина могла использовать поставленные Западом беспилотники или собственные разработки для ударов по Севастопольской бухте. Даже самый примитивный беспилотник, как Shahed 136, может долететь до Москвы.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров во время общения с российским правозащитником Марком Фейгином.

"В Москве забыли ветхозаветные принципы: "Око за око, зуб за зуб". В этой истории с ударом по Севастополю есть, на мой взгляд, два момента очень интересных. Первый - это какими беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар. В сообщении российского Министерства обороны заметили девять беспилотников воздушных и семь надводных морских. В Украину из США поставляются беспилотники под названием Switch Blade 600 – это беспилотник-камикадзе, примерно такой же по назначению, как и Shahed 136. Он просто падает вместе с взрывчаткой, не сбрасывает боеприпасов, а вместе со взрывчаткой пикирует на цели и ее уничтожает", - отметил эксперт.

При этом он напомнил, что Украина может атаковать территорию Крыма, потому что на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров. Кроме того, он считает, что ВСУ могли использовать беспилотник украинского производства.

"Самая сложная штука в беспилотнике - это система наведения. В Харькове есть очень хороший центр разработки систем наведения, который практически обеспечивал все советские ракеты. Там сохранилась технологии, сохранился интеллектуальный потенциал, то есть люди, которые умеют все это делать, всем этим заниматься. Что касается системного ведения, то потенциал разработки и создания блоков управления в Украине есть. Таким образом, 40-50 килограмм взрывчатки могут быть доставлены на достаточно большое расстояние. Беспилотник, даже примитивный Shahed 136, в тактико-технических данных которого указано от 1000 до 1500 километров, может долететь до Москвы", - объяснил Федоров.

По его словам, даже любитель сможет загрузить карту с целями в беспилотник, поэтому возможно все.

Взрыв в Севастопольской бухте - что известно

Во временно оккупированном Севастополе 29 октября прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что несколько российских кораблей, среди них фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец", получил повреждения.

При этом в Минобороны РФ обвинили ВМС Великобритании в причастности к взрывам в Севастополе и на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". После этого Моска заявила о выходе из зернового соглашения.

В свою очередь министр иностранных дел Укарины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Россия планировали выход из "зерновой сделки", а взрывы использовали в качестве предлога.

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