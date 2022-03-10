Кроме того, 92% граждан верят, что Украина сможет отбить нападение России.

92% опрошенных украинских граждан верят в то, что Украина сможет отбить нападение России, а 57% считают, что Украина одержит победу уже в ближайшие недели.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-9 марта.

По данным опроса, 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отбить нападение России и практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу преобладает во всех регионах страны.

91% опрошенных во мнениях относительно ситуации в стране испытывают надежду, и лишь 6% чувствуют безысходность. Во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим за неделю, 39% - за несколько недель. Еще 18% считают, что война продлится несколько месяцев, и лишь 9% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верит, что война продлится недолго.

*** В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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