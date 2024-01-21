Боец "Бот" из 3 ОШБр говорит, что 25 лет для армии - это уже "дядя".

Командир 1-го механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины с позывным "Бот" резко высказался о мобилизационном возрасте в Украине.

По его мнению, в 25 лет мужчина - это "уже дядя", поэтому снизить граничную норму следует до 22 лет. Об этом защитник Украины сказал в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

"Про 25 лет - вообще смешно. 25 лет - это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", - заявил он.

Таким образом "Бот" прокомментировал информацию, что возраст мужчин, подлежащих мобилизации, могут снизить с 27 до 25 лет.

Также он отметил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не имеют диалога с обществом. Он привел пример своей бригады и объяснил, что мужчины, которые хотят воевать именно в составе 3 ОШБр, получают обучение и проходят обучение.

"Мы строим диалог с обществом, с рекрутами через выучку. Люди приходят, они сразу идут на выучку, сразу их обучаем... Они (ТЦК) бы лучше организовывали тотально выучки такие, знаете, для тех, кто хочет научиться и для тех, кто готов. На самом же деле многие боятся идти, потому что ничего не умеют, вот и все. И потому, что верит в миф, что в армии ничего нет, ничему не учат. На самом деле учат", - пояснил военный.

Зеленский высказался о масштабной мобилизации в Украине

В своем интервью Channel 4 News украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз остановился на "болезненном" для нации вопросе. В конце 2023 года президент вспоминал, что на Ставке Главнокомандующего военные говорили, что следует мобилизовать в армию еще 450-500 тысяч человек.

Сейчас гранат Украины до сих пор не видит четких деталей относительно воплощение такого уровня мобилизации. Он акцентирует, что один из насущных приоритетов этого вопроса - жизнь человека. Поэтому пока Зеленский не поддерживает инициативу по такому количеству.

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