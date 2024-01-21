Речь идет о мобилизации еще 500 тысячи человек. О таком количестве упоминали военные на Ставке Главнокомандующего, утверждал президент.

Украинский лидер Владимир Зеленский резко прокомментировал потребность в мобилизации еще порядка полумиллиона мужчин в армию. Президент акцентировал, что жизнь человека - это приоритет номер один, поэтому на данный момент он не видит достаточных деталей, чтобы ответит на это "да".

Об этом Зеленский высказался в интервью телеканалу Channel 4 News, отмечая, что рассуждает соответствующим образом не для того, чтобы кому-то понравиться.

"Просто это не только жизнь, жизнь - это номер один. А вторая история - это соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - заявил он.

Также он вновь остановился на вопросе финансирования мобилизации такого количества человек. Здесь нужно правильно считать, ведь обеспечение украинских военных не покрывается средствами партнеров, акцентировал Зеленский

"Поэтому когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать", - подытожил он.

Откуда появилась цифра в 500 тысяч украинцев

Впервые о том, что в армию Украины просят мобилизовать еще 450-500 тысяч украинских мужчин упоминал сам Зеленский. Во время своей итоговой пресс-конференции в конце 2023 года он утверждал, что такую цифру озвучили ему военные на Ставке Главнокомандующего. "Их взгляд был на ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра", - заявлял украинский лидер.

Позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что не подавал такие цифры, так как это не в компетенции военного командования. Он предположил, что такие инициативы могли исходить со стороны Министерства обороны Украины.

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