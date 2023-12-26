Соответствующее положение есть в новом проекта закона о мобилизации.

Новый законопроект о мобилизации предлагает снизить возраст тех, кто может быть мобилизован на военную службу, до 25 лет с 27.

В тексте проекта документа подробно описано, какие граждане Украины подлежат постановке на воинский учет призывников, и говорится, что это касается тех, "кто достиг 25-летнего возраста".

В пояснительной записке, подписанной министром обороны Рустемом Умеровым, были кратко изложены основные положения законопроекта, в том числе "изменение призывного возраста с 27 до 25 лет".

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Мобилизация в Украине - главные новости

Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции по случаю окончания года 19 декабря сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев, но это "очень чувствительный" вопрос, который военные и правительство обсудят, прежде чем принять решение о направлении предложения в парламент.

Зеленский, который еще не поддержал это предложение публично, сказал 19 декабря, что хочет услышать больше аргументов в пользу мобилизации дополнительных людей.

Численность украинских войск неизвестна, но в прошлом говорилось, что в стране находится около 1 миллиона человек под оружием. По оценкам американских чиновников, с момента вторжения России в Украину погибли и были ранены сотни тысяч человек. Ни одна из стран не публикует данные о потерях.

Давид Арахамия сказал, что правительство работает над законопроектом по просьбе военных и что он должен быть внесен на рассмотрение в понедельник.

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