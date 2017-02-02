Украинский генерал назвал причины активизации боевиков близ Авдеевки (видео)

Здесь нужно рассматривать два подхода, рассказал в интервью Апострофу экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, первый связан с тем, что Путин использует боевые действия в принципе и их активизацию, чтобы повлиять на ситуацию, как он считает, на международной арене.

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"Второй аспект – сугубо военный. Он заключается в том, что за последнее время подразделениям ВСУ удалось на всех направлениях, проводя контратаки, захватить часть территорий, которые по Минским договоренностям и должны контролироваться Украиной, но занимают их пророссийские террористы", - отметил генерал.

Романенко рассказал, что наши военные отбивают определенные высоты и районы: саму промзону Авдеевки, территорию на Светлодарской дуге, где вообще подошли близко – всего 6 километров до Дебальцево.

Поэтому, продолжил генерал, боевики решили проучить Украину: сосредоточили свои резервы и начали интенсивное ведение боевых действий, чтобы отбить всю промзону.

"Но это им не удалось, несмотря на приказы из Москвы, сосредоточение ударных сил и заведение туда российского спецназа. Тогда боевики начали обстреливать Авдеевку, чтобы посеять панику среди мирного населения. С другой стороны, они обстреливают окраины Донецка и сам Донецк, чтобы показать, что так якобы действует Украина", - подытожил экс-заместитель начальника Генштаба.