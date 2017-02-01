Российские спекуляции на "серой зоне"

Ситуация в зоне боевых действий, в том числе, в районе Авдеевки, должна, на мой взгляд, в ближайшее время стабилизироваться. Если говорить о военном аспекте, то нынешними жесткими обстрелами противник решил пресечь попытки украинской стороны продвинуться в «серой зоне» - по той территории, которая, согласно Минским договоренностям, закреплена за Украиной: район Светлодарской дуги, Мариупольское направление и вся Авдеевская промзона – где украинские военные с этими задачами успешно справлялись.

Россия поставила перед боевиками цель — отбить промзону. Однако им это не удалось, украинские войска не дали такой возможности. Если вспомнить ведение операции на Светлодарской дуге, то наши войска сначала выдерживают оборону противника, а затем наносят контрудары. И поскольку у наших военных уже есть нужный опыт, они успешно выбивают противника из опорных пунктов, закрепляются на стратегических высотах, на важных точках (например, под Светлодарском это известный лесок). Так было и здесь, под Авдеевкой.

Чем важна авдеевская промзона? Именно с промзоны перекрывается дорога с Донецка на Горловку, а, значит, и всестороннее обеспечение горловского гарнизона. Если недоступен этот путь, то, чтобы попасть в Горловку, приходится объезжать дальними путями. Естественно, противника это не устраивало, потому он решил попытаться принципиально решить вопрос.

Чем важна авдеевская промзона? Именно с промзоны перекрывается дорога с Донецка на Горловку, а, значит, и всестороннее обеспечение горловского гарнизона

Но боевикам это не удалось, украинские военнослужащие сумели отразить атаку. Не справившись с задачей, боевики перенесли удар на Авдеевку, на гражданское население.

На данный момент, как известно, уменьшилась интенсивность боевых действий, а Авдеевка постепенно восстанавливается.

Что касается политического и международного аспекта, которые создали предпосылки для обострения ситуации в районе Авдеевки, то, во-первых, здесь сыграл роль телефонный разговор Трампа и Путина. Во-вторых, Путин решил прервать поездку президента Порошенко в Германию, и ему это удалось — из-за событий под Авдеевкой Порошенко был вынужден вернуться в Украину и заниматься вопросами Авдеевки, чтобы ситуация не достигла таких масштабов, как было во время боев под Дебальцево.

Что касается политического и международного аспекта, которые создали предпосылки для обострения ситуации в районе Авдеевки, то, во-первых, здесь сыграл роль телефонный разговор Трампа и Путина

Сейчас ситуация стабилизировалась, и, я думаю, вряд ли снова существенно обострится. Ведь если боевики начинают активные обстрелы, украинские военные тоже начинают двигаться, занимать нужные места, но опять-таки, подчеркиваю, в рамках Минских договоренностей. Украина действует четко в рамках этих соглашений. Но, то, что мы себе уже такие вещи позволяем (занимать позиции, которые закреплены за нами Минскими соглашениями), Россия видит и, естественно, ее это не устраивает.

Игорь Романенко, военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины