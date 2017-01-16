Боевики в районе Докучаевска усилились 122-мм артиллерией и ротой мотострелков – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

В частности, отмечается, что с северного направления на участок Еленовка – Докучаевск оккупанты через Долю и Молодёжное перебросили усиление.

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Речь идет о двух огневых батареях 122-мм артиллерии (8 единиц 122-мм гаубиц Д-30\30А), как минимум одной миномётной батареи (3-4 единицы 120-мм миномётов) и мотострелковой роте (7-8 ББМ (БМП-1\2, пара МТ-ЛБ) и до 80 чел) дополнительно к ранее сосредоточенным силам и средствам.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ИС, в Будённовском районе Донецка отмечалось активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения.